خبير: رفع سعر الفائدة يساهم في كبح جماح التضخم ويحسن أداء مؤشر البورصة

اجتمعت لجنة السياسات النقدية اليوم، وقررت رفع سعر الفائدة، بواقع 100 نقطة أساس لتصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، و تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وبحسب الخبير الاقتصادي «بلال شعيب»، فإن رفع سعر الفائدة سيساهم فى ضبط السوق والسيطرة بشكل أكبر في كبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أنّ الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية ساعدت في تقديم حزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كرونا.

سعر الفائدة والأوعية الادخارية

وأشار «شعيب»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في أسعار الأوعية الادخارية التي قد تصل إلى 15% على بعض شهادات الادخار ويتم طرحها من قبل البنوك التي تعمل فى السوق المصرية وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر.

وأكد أنّ سعر الفائدة جاء بعد توترات عالمية أثرت بشكل كبير على السوق المحلية، موضحا أن من بين هذه الأحداث ازمة كورونا والتي تسببت في إغلاق كامل بالعديد من دول العالم، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية، ما تبعها من ارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانبب تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.

رفع سعر الفائدة له أثر إيجابي على أداء مؤشرات البورصة المصرية

وأوضح «شعيب»، أن قرار رفع معدلات الفائدة 1% من البنك المركزي المصري، عقب اجتماعه الاستثنائي، سيكون له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات البورصة المصرية: «مازالت هناك فرصة قوية جدا لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة، وهناك شركات قوية ماليًا وذات توزيعات سنوية ممولة من الأرباح بما هو أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة، فمازال قرار الاستثمار في الأسهم القيادية أفضل من الادخار في الأوعية الادخارية بالبنوك».