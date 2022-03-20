خبير مصرفي: الوكالات الدولية نصحت مصر برفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم

قال الدكتور أحمد شوقي خبير مصرفي، إن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت في الفترة الماضية إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات بعيدة، بنسبة 7%، وهو ما لم يحدث منذ 20 سنة تقريبًا، لافتًا إلى أن كل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وعلى رأسها «فيتش» نصحت ضرورة رفع معدلات الفائدة المصرية، لاحتواء معدلات التضخم.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، أن سبب توجه الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة، يكمن في أن معدلات التضخم ارتفعت بنسب كبيرة، وأن القرار من أجل احتواء التضخم.

التضخم موجة عالمية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد

وأوضح «شوقي» أن التضخم موجة عالمية، نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وحدوث خلل في سلاسل الإمداد، تلاها حالة انتعاش بسيطة في العالم، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية زادت الطين بلة، وتسببت في تفاقم موجة التضخم.

التضخم في مصر جزء كبير منه مستورد

ولفت إلى أن التضخم في مصر، جزء كبير منه مستورد، أي أن الداخل لا علاقة له به، إذ أن الدولة تعمل باستراتيجية النمو المتسارع لمواجهة الركود العالمي والخلل في سلاسل الإمداد، وهذا الأمر كان واضحًا، ففي عامي 2020 و2021 كان معدل التضخم يتراوح بين 3.8% إلى 5.89%.

وأشار، إلى أن مصر مازالت في حدود آمنة بمعدلات التضخم، وأنها لن تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية مع أسعار الفوائد، وذلك بعدما رفعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا معدلات الفوائد.