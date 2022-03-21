التموين: 45 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب اليوم 21 مارس (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، إن هناك زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 مارس 2022، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار في البنوك اليوم، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 جنيه قفز من 890 جنيها إلى 935 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 21 مارس 2022

وبحسب تصريحات مستشار وزير التموين لصناعة الذهب لـ«الوطن»، فإن سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، سجل الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب اليوم الاثنين 21 مارس 2022 عيار 21 سعر 935 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب اليوم الاثنين 21 مارس 2022 عيار 18 سعر 802 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب اليوم الاثنين 21 مارس 2022 عيار 24 سعر 1070 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 21 مارس 2022 إلى 7500 جنيه.

مستشار وزير التموين: الوقت مناسب لشراء الذهب

وأكد الدكتور ناجي فرج، أن الوقت الحالي مناسب تماما لشراء الذهب، باعتباره وعاء ادخاري آمن: «الذهب استثمار آمن ولا يخسر مطلقا، ولا يوجد يقف لارتفاع سعر الجرام فيه، وشراؤه في أي وقت مكسب»، مؤكدا أن الوقت غير مناسب للبيع حاليا إلا للضرورة.

وأرجع مستشار وزير التموين السبب في ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم، إلى الصعود الذي شهده الدولار في البنوك اليوم، إذ سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 21 مارس 2022، حوالي 17 جنيها ونصف الجنيه بدلا من 15 جنيها و66 قرشا، عن سعره بالأمس.