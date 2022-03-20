«اتحاد الغرف التجارية» عن عدم رفع مصنعية الذهب: «عاوزين العجلة تمشي»

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب، باتحاد الغرف التجارية، على قرار الشعبة بعدم زيادة أسعار مصنعية الذهب في العام الجاري، موضحًا أنه يعود لأكثر من سبب؛ إذ أن الحرب الروسية الأوكرانية كان من المفترض أن تؤدي إلى رفع الأسعر، لكن الدولة المصرية اتخذت القرار «حتى لا تتوقف الأسواق والدنيا تمشي».

أسباب عدم زيادة أسعار مصنعية الذهب

وأضاف «واصف» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على «قناة on»: «عاوزين العجلة تمشي ونساعد في حركة السوق المحلي والقرار مُعمم على الورش كافة».

ولفت إلى، أن القطاع يشهد زيادة في تكاليف الإنتاج، والسوق كان يشهد حركة من الركود الفترة الماضية وهو ضمن أسباب اتخاذ القرارات بعدم رفع سعر المصنعية خاصة في ظل مشكلة الذهب المستورد الوافد على السوق المصري.

الذهب المستورد ومتوسط استهلاك المصريين في السنوات الأخيرة

وأردف: «نواجه مشكلة كبيرة، وهي الذهب المستورد والصناعة المصرية وصلت لأذواق مرتفعة؛ لأنها مستقاة من الذوق العالمي مع تمصيره ليتناسب مع الطبقات المصرية كافة»، كاشفًا، أنّ متوسط استهلاك المصريين في آخر 10 سنين يتراوح بين 23 طن إلى 30 طن سنوي.

تعليق خبير عالمي

وكان نائب رئيس شركة «ستيت ستريت»، وكبير المحللين الاستراتيجيين للذهب جورج ميلينج ستانلي قال، إن استمرار التضخم بالتوازي مع زيادة التوترات الجيوسياسية -الحرب الروسية الأوكرانية- يمهد الطريق لصعود الذهب في السنة الجارية، موضحًا أن المستثمرين في الغالب ما يستخدمون الذهب كتحوط ضد التضخم.