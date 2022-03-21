 عاجل.. 2000 وظيفة جديدة في «أمازون مصر» دعما مسيرة التحول الرقمي

أعلنت أمازون اليوم تعزيز استثماراتها في مصر خلال العام 2022، والتي ستوفر أكثر من 2,000 فرصة عمل جديدة، ستُضاف إلى ما يزيد عن 1,500 وظيفة وفرتها الشركة منذ إطلاق عملياتها في مصر خلال العام الماضي. وتدعم أمازون مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال توظيف الكوادر البشرية وإعادة تأهيلها وصقل مهاراتها، وتزويدها بفرص مهنية واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي.

40 فرصة عمل تتناسب مع مختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات

وقال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون في مصر: «سنوفر أكثر من 40 فرصة عمل تتناسب مع مختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، والتي تتنوع بين موظفي المستودعات، ومراكز التوزيع، وسائقي خدمات التوصيل، وموظفي خدمة العملاء، والتسويق، والشؤون المالية، وتقنيات سلسلة التوريد، وتحليل البيانات. ونتطلع أيضاً إلى عقد شراكات استراتيجية لتوظيف أصحاب الهمم، وإطلاق برامج لزيادة نسبة توظيف السيدات في جميع المجالات. ونؤمن أن توفير بيئة عمل دامجة وإيجابية يشكل ركيزة أساسية لنجاحنا».

مضاعفة قدرة التوصيل خلال 2022

وبادرت أمازون إلى مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها، حيث تعتزم مضاعفة قدرة التوصيل خلال العام 2022 من خلال إنشاء محطات توصيل جديدة في غرب وشرق القاهرة وميناء الإسكندرية وبنها، وذلك لدعم مواردها بما يضمن توفير خدماتها ومنتجاتها في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم خدمة التوصيل السريع في نفس اليوم في القاهرة والجيزة، وخدمة التوصيل في اليوم التالي في معظم أنحاء الجمهورية.

اعتماد أحدث أنظمتها من محطات التوصيل وتقنيات التوجيه والتتبع

وتشهد استثمارات أمازون خلال العام 2022 اعتماد أحدث أنظمتها من محطات التوصيل وتقنيات التوجيه والتتبع المبتكرة في مصر. وتسهم أنظمة إدارة القدرة التخزينية للمراكز اللوجستية وحلول تتبع مسارات التوصيل في حصول العملاء على خدمات أكثر سرعة وكفاءة وراحة، وعلاوة على ذلك، ستقوم أمازون بافتتاح مركز جديد لخدمة العملاء في القاهرة خلال العام الجاري.

وأضاف الصاحي: «منذ افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكبر مركز لوجستي لأمازون في أفريقيا خلال العام الماضي، بذلنا جهوداً كبيره لتسريع وتيرة نمو أعمالنا في مصر، بالتزامن مع تبني أفضل التقنيات، وتقديم أرقى خدمات التوصيل لعملائنا في مصر. وترسخ هذه التوسعات التزامنا بالمشاركة في بناء مصر الرقمية تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030. وتفتح استثماراتنا الجديدة آفاقاً واعدة أمام الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، وتمنحها فرصة توسيع أعمالها وبيع منتجاتها عبر الإنترنت».