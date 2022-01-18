نقابة الصيادلة: بيع أمازون للأدوية يؤثر صحيا وأمنيا واجتماعيا على مصر

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن شركة أمازون باعت أدوية على منصتها، وهذا يشكل مشكلة في 3 اتجاهات وهي القومية والصحية والاجتماعية، حيث يتم تسجيل البيانات الصحية للمريض وتستخدم الشركة هذه البيانات من أجل بيعها واستخدامها.

دعوى ضد بيع الدواء عبر التطبيقات

وأضاف «عطا الله» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» مساء اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تم رفع دعوى ضد البيع الدواء عبر التطبيقات المختلفة لأن هذا يهدد صحة الشخص، لافتا إلى أن صرف الدواء يكون من خلال التطبيق وأحيانا تكون القراءة عن طريق شخص غير مختص.

«أمازون» عليها قواعد صارمة لبيع الدواء في الخارج

وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الشركة عليها قواعد صارمة لبيع الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية، لافتا إلى أن الشركة تخالف قانون مزاالة مهنة الصيدلية لسنة 1955 والتي عرفت المؤسسات التي يتم بيع الأدوية فيها وهي المخازن والصيدليات وتكون أماكن مرخصة وتم تحديد الشخصيات التي تبيع الدواء وتصنعه وتم تجريم من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص.

مفيش بيع الدواء عن طريق شركات

وتابع: «القانون بيقول مفيش ترخيص لشركة، مفيش صيدلة إلكترونية هي الصيدلية بس واللي يبيع الصيدلية بس، مفيش أي صيدلية في أي حتة في العالم بتبيع الدواء إلا بروشتة وهي الشركة بتتجاوز مع المواطن المصري ومحدش بيسأل هي مطابقة ولا مش مطابقة ولازم حتى لو هتبيع مكملات غذائية تكون مسجلة بحسب وزارة الصحة عشان تتباع في مصر، الصفحات اللي بتبيع الأدوية في مصر بنقدر نوقفها لكن لو خارج مصر مش بنقدر نعمل حاجة، ولازم نوعي الأشخاص لأن نزول الوزن بسرعة ده أمر خطير وبيأثر على الأشخاص ويجيلهم جلطات وساعات بيتم بيع أدوية منشطات جنسية وإحنا شغالين في 22 قضية وفي مئات الصفحات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي بنحاربها».