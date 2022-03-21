اختصار قطارات الوجه البحري بشبرا الخيمة مؤقتا.. والسكة الحديد توضح السبب
كتب:
توفيق شعبان
12:14 م | الإثنين 21 مارس 2022
القطارات المكيفة
تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظراً لإستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات والإتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك الحديدية فقد تقرر اختصار وصول وقيام قطارات الوجة البحري ( الروسي ذات التهويه الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة إلى الوجه القبلى الى محطة القاهرة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25/3/2022.
مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة
وفور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة كالتشغيل الحالي المعتاد.