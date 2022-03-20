وظائف السكة الحديد 2022.. باقٍ 4 أيام على إغلاق باب التقديم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواصلة استقبال أوراق المرشحين من الخرجين للمسابقة رقم 2 لسنة 2022، والتي تشمل تعيين 750 خريجًا بـ وظائف السكة الحديد 2022، حيث جرى فتح باب قبول الأوراق منذ 22 فبراير الماضي، وتنتهي المهلة المحددة للتقديم بعد 4 أيام وتحديدًا 24 مارس الحالي، موضحة أنّ الاختبارات تعقد إلكترونيًا لجميع المرشحين عقب إغلاق باب التقديم لاختيار أفضل العناصر الممكنة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2022

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة حددت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد 2022، وجار مواصلة قبول أوراق من يرغب في الترشح للمسابقة، موضحا أنّ باب التقديم سيتم إغلاقه مساء 24 مارس الحالي، وتُعقد الاختبارات المؤهلة للتعيين في مسابقة السكة الحديد عقب انتهاء مدة تقديم الأوراق، وتشمل المستندات المطلوبة كما يلي:

1- المؤهل الدراسي.

2- بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

3- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية سواء إعفاء نهائي أو مؤقت.

5- شهادة عضوية نقابة التطبيقيين تكون حديثة 2022.

6- عدد 4 صور شخصية 4 × 6.

7- كارنيه نقابة التطبيقيين حديث 2022.

8- صحيفة الحالة الجنائية تكون باسم «هيئة السكة الحديد».

9- أصل الحوالة البريدية.

منظم حركة القطارات ومراقب حركة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم تعيين 750 خريجًا في وظائف السكة الحديد، بهدف تجديد الدماء، في ظل تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، لافتا إلى أنّ الوظائف المتاحة في مختلف مناطق الهيئة، تكون في القاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية ضمن مجموعة الوظائف التكنولوجية، للعمل في الوظائف الآتية: «مراقب حركة مركزي ثالث - مساعد قائد قطار ممتاز ثالث - أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث - منظم حركة القطارات ثالث»، وذلك وفقًا لاحتياج الهيئة لكل منطقة وتخصص.

تعرف على شروط مسابقة وظائف السكة الحديد 2022

1- أن يكون المتقدم على الوظائف حاصلًا على بكالوريوس، من إحدى الكليات أو المعاهد التكنولوجية، أو من التعليم الصناعي بنظام الأربع سنوات، في شعبتي الميكانيكا والكهرباء.

2- ألا يكون عمر المتقدم على الوظائف أقل من 21 عامًا، ولا يزيد عن 30 عامًا في بداية الطلبات.

3- أن يكون المتقدم مقيدًا بنقابة التطبقيين.

4- أن يجتاز المتقدم اختبارات الهيئة، على المستويات الصحية والنفسية والجسدية.

5- أن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن «جيد».

6- أن يكون المتقدم أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي أو مؤقت.

7- أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة داخل المناطق المتقدم إلى العمل فيها.

8- توريد 250 جنيهًا من خلال حوالة بريدية تحت اسم «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، على رقم (40401001)، بحيث يتم دفع مقابل رسوم تلقي الطلبات.