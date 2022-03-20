«العربية للتصنيع» تشيد بجهود السكة الحديد لتطوير منظومة النقل بمعايير عالمية

أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيب الهيئة بوفد المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، مشيدا بدورهم في تنفيذ خطط ومشروعات تطوير منظومة النقل وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من المهندسين والفنيين العاملين الجدد بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، اليوم، إلى مقر رئاسة العربية للتصنيع، الذين يتم تأهيلهم وتدريبيهم من خلال دورة تدريبية بالكلية الحربية، كما أشاد بالكلية الحربية ودورها الفعال في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة من العاملين المدنين بالدولة في مختلف العلوم والتخصصات.

توطين التكنولوجيا الحديثة

يذكر أنّ هذه الزيارات يتم تنظمها من خلال الكلية الحربية، بهدف إطلاع العاملين الجدد في الوزارات والمؤسسات المختلفة على نشاط الهيئة كظهير صناعي للدولة، وجهودها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن دعم وتبني تنفيذ الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.

خطط الرقمنة

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية، كما اطلعوا على الخطط المستقبلية للهيئة العربية للتصنيع، لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث جرى الاطلاع على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في جميع مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.