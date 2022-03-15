السكة الحديد: تعديلات على مواعيد القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2022

أكدت هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل الاستعدادات النهائية لشهر رمضان 2022، من خلال إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة والثقيلة للقطارات، وتوفير التذاكر للمسافرين على جميع الخطوط، علاوة على تجهيز منافذ بيع متنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، إضافة إلى تجهيز وحدات إسعاف متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجأة مجانا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تعديلات على مواعيد القطارات في رمضان 2022

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ هناك تعديلات على بعض مواعيد القطارات بخطوط الوجه البحري في رمضان 2022، لتناسب مواعيد الإفطار طوال الشهر الفضيل، وخاصة على خط (القاهرة - الإسكندرية)، لافتًا إلى صدور تعليمات مشددة لجميع ورش الصيانة برفع حالة الطوارئ القصوى لتجهيز قطارات إضافية، للدفع بها وقت الحاجة.

مواعيد القطارات في رمضان 2022 ستناسب الجميع

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد القطارات في رمضان ستناسب جموع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري، مؤكدًا أنه لا يوجد تعديلات على مواعيد القطارات العاملة على خطوط الصعيد طوال شهر رمضان 2022 كون رحلاتها طويلة بالأساس ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار حيث سيضطر ركابها للإفطار داخل القطارات.

غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات طوال رمضان 2022

وأشار المصدر، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة القطارات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، لمواجهة أي أعطال قد تحدث، وخاصة أثناء الإفطار والتشديد على استمرار تشغيل القطارات وانتظامها طوال اليوم، مشددًا على تنفيذ إجراءات صارمة ومشددة داخل عربات القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.