خالد فودة: مراكز المعلومات في جنوب سيناء تقدم خدمة خمس نجوم للمواطنين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الاثنين للوطن أن مصر في طريقها إلي العالمية بالتحول الرقمي الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن التحول الرقمي يدل علي تقدم ورقي المجتمعات لأنه تقدم الخدمة في سهولة ويسر ودون تدخل العنصر البشري.

اضاف أن جنوب سيناء من المحافظات السباقة في مجال التحول الرقمي وبدأت برقمنة ديوان عام المحافظة مرحلة أولي وجري استكمال باقي المنظومة لتصبح المحافظة رقمية.

مركز معلومات مديرية الإسكان.

أكد اللواء خالد فودة أن خطة الدولة تسعي إلي تحويل كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلي خدمة ذكية رقمية بحيث تختصر الوقت والجهد وتقلل من احتكاك المواطن بالموظف الحكومي للقضاء علي البيروقراطية، موضحا أنه قام أمس لافتتاح مركز معلومات مديرية الإسكان بطور سيناء في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

أشار إلي أن مراكز المعلومات في جنوب سيناء خمس نجوم مكيفة ومزودة بأجهزة حديثة وخدمة صوتية، لتقديم أفضل خدمة المواطن في أقل وقت زمني.

ربط مجالس المدن والمديريات.

قال محافظ جنوب سيناء إنه في إطار التحول الرقمي جري ربط جميع مجالس المدن والمديريات بمركز معلومات ديوان عام المحافظة، وأصبحت كافة البيانات موحدة في كل المدن مما يضمن وحدة الارقام والبيانات بشكل صحيح.

وشدد علي ضرورة تدريب عدد كبير من العاملين علي العمل بالمنظومة الرقمية ليكون لدي المحافظة كوادر في هذا المجال، موضحًا أن صيانة الأجهزة ومراكز المعلومات ضروري الحفاظ علي المباني والمنشآت والأجهزة.