«الخارجية» توقع بروتوكولا مع جامعة بنها للتعاون في مجال التحول الرقمي

صرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ السفير سامح شكري، وزير الخارجية، شهد اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وجامعة بنها؛ حيث وقّع البروتوكول السفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها.

تقنية المعلومات والتحول الرقمي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنّ البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي وورش العمل والدورات التدريبية.