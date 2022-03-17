وزير «المجالس النيابية»: التحول الرقمي لن يمنع التواصل المباشر بين النواب والحكومة

شهدت فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل، جدلًا بين النواب والحكومة، حول التنسيق المتبادل بينهما، إذ قال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ «أحيانا نجد ردود روتينية.. ونحن نتعامل مع مشكلات حياتية للمواطنين تحتاج حلول سريعة وفعالة».

التحول الرقمي يسير بخطوات ثابتة

وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بأن التحول الرقمي يسير بخطوات ثابتة و«الأبليكشن» لا يمنع النواب من التواصل والمواجهة مع الوزراء، إذ أن مواعيد الحوار والتنسيق مع الوزراء قائمة ولن يتم إلغائها.

متى يتم اللجوء إلى الأبلكيشن؟

أضاف أن اللجوء إلى «الأبلكيشن» يكون حال تواجد النواب في الدائرة حتى تتمكن الحكومة من استقبال الطلبات في أي وقت يتم استقبالها على الإنترنت والوزراء يلتقوا كافة النواب ويلبون طلباتهم.

وانعقد المنتدى بحضور نواب المجالس النيابية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.