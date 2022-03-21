بفائدة 18%..أعلى شهادات الادخار 2022 بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

طرح بنكا مصر والأهلي المصري، اليوم الإثنين، وعاءًا ادخاريًا جديدا ليكون أعلى شهادات الادخار خلال 2022 بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%، والتي تقدر مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، ويأتي ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي له، بتحريك سعري عائد الإيداع والاقراض بواقع 1 نقطة على أساس يصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، لامتصاص التضخم والصدمات الاقتصادية التي أثرت على العالم كله والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

البنك الأهلي ومصر يطرحان أعلى شهادات الادخار 2022

وتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى شهادات الادخار 2022 بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%، والتي طرحت لأول مرة اليوم للمواطنين، حيث طرح بنك مصر شهادة «طلعت حرب»، وطرح البنك الأهلي المصري شهادة استثمارية بعائد 18%، لتكون بذلك أعلى سعر عائد للشهادات.

ولفت البنكين إلى أن الشهادة الجديدة التي تم طرحها اليوم، مدتها عام واحد، وتصرف بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، على ألا يتم استرداد قيمة الشهادة خلال أول 6 أشهر من إنشاءها.

يمكن إصدار الشهادة للأطفال والقصر

وأضاف البنكان في بيانين صحفيين، أنه سيتم احتساب مدة بدء الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، حيث تبدأ فئات شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، والتي يمكن إصدارها للأفراد الطبيعيين أو للأطفال والقُصّر.

وجاءت أعلى شهادات الادخار 2022 بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%، بعد اجتماع عاجل تم القيام به في البنكين، خاصة بعد إعلان البنك لمركزي المصري تحريك سعر الفائدة، منذ 5 سنوات، وجاء قرار اليوم عقب اجتماع طارئ نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وزيادة نسبة التضخم عالميا.