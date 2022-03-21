البورصة المصرية تحقق مكاسب 28.1 مليار جنيه بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة

شهدت التداولات في البورصة المصرية، ارتفاع جماعي للمؤشرات في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 4.48%، إلى مستوى 11464.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.55%، عند مستوى 1993.21 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 4.07%

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 4.307%، إلى مستوى 3012.32 نقطة، وصعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 4.92%، عند مستوى 2003.81 نقطة.

قيم التداولات تتجاوز المليار جنيه

وبلغت قيم وأحجام التداولات وقت كتابة التقرير 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 445.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 41107 صفقة، فيما تم التداول على 191 سهمًا، وارتفع 127 سهمًا، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقرت 58 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، نحو 28.1 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 736.509 مليار جنيه.

القرار إيجابي على البورصة

وقال خبراء في سوق المال المصرية، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة اليوم الاثنين، لن يشكل أي ضرر علي التداولات وسيكون له تأثير إيجابي على المؤشرات، وهو ما ظهر منذ بداية الجلسة من ارتفاعات ملحوظة للمؤشرات ومكاسب حققتها الأسهم.

ويقول محمود عطا خبير أسواق المال، إن قرار المركزي المصري الطارئة اليوم برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، بهدف التحوط في ظل المشهد المرتبك عالمياً وإقتصاديا وسياسيا، جاء للسيطرة على معدلات التضخم والتحوط خلال الفترات المقبلة.

وأضاف عطا في تصريحات لـ"الوطن"، أن القرار سيكون له آثار إيجابية علي البورصة المصرية، وذلك بعد حالة الضغط البيعي التي بدأت منذ فترة داخل السوق المصري من قبل المستثمرين الأجانب، وبعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات تاريخية علي مستوي العالم.

من جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق مال، إن قرار المركزي المصري، سوف يكون له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات البورصة المصرية فمازال هناك فرصة قوية جدا لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة، وهناك أيضا شركات قوية مالياً وذات توزيعات سنوية ممولة من الأرباح أكبر من معدلات الفائدة بعد الزيادة.

اجتماع استثنائي للبنك المركزي

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.