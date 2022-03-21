موجة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور تضرب أمريكا وإعدام 85 ألف طائر

أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية «ساوث داكوتا»، اليوم الإثنين، إعدام 85 ألف طائر في منشأتين حكوميتين، في ظل الانتشار الأول لأنفلونزا الطيور في الولاية، منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تفشي الوباء في مزرعتين بمقاطعة «تشارلز مينكس»، جنوب شرق الولاية، كما أعدمت الطيور التي خالطت الطيور المصابة بالإنفلونزا، وفقا لإفادة إذاعة ساوث داكوتا العامة.

أول انتشار أنفلونزا الطيور فى أمريكا منذ عام 2015

وأضافت السلطات، أن منشأتين آخرتين من المقرر إعدام الطيور المتواجدة بها بعد إجراء الاختبارات، حال كانت النتائج إيجابية، ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، وصفت إدارة الصيد والأسماك والمتنزهات (GFP)، عدوى أنفلونزا الطيور الحالية المسيطرة على البلاد بأنفلونزا شديدة العدوى، حيث تبذل السلطات المختصة جهودها لمكافحة الوباء والقضاء على الطيور المصابة.

وأعلنت سلطات ولاية ساوث داكوتا، أن تفشي أنفلونزا الطيور هو الأول منذ عام 2015، حيث ظهر الوباء في 10 مزارع بـ 15 ولاية أمريكية، مما أدى إلى إعدام 50 مليون طائر.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، عن تفشي الوباء للمرة الثانية في مقاطعة فونو فيستا، حيث أصيب ما يقرب من 49 ألف و816 ديكًا روميًا، و 915 ألف و925 من قطعان الماشية في مقاطعة تايلور و 42 حالة إصابة أخرى فى مقاطعة بوتاواتامي.

وكانت الولايات المتحدة، اكتشفت الشهر الماضي، حالات إصابة في قطعان الدواجن بثلاث ولايات مختلفة، ما أثار الذعر والخوف لدى المواطنين بشأن انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد مثل فيروس كورونا.

ويذكر أن الهند، أعلنت تفشي فيروس أنفلونزا الطيور في بلادها، الشهر الماضي، حيث وجدت نفسها في مأزق جديد بعد معاناتها مع فيروس كورونا.

أنفلونزا الطيور

ويعد إنفلونزا الطيور مرض شديد الضراوة، يتسبب في القضاء على الدجاج والديوك الرومية، ويكون مميتًا عندما ينتشر بين البشر، وإن كان انتشاره بين البشر نادر الحدوث، بحسب ما نقله موقع «سيفل إيتس» الأمريكي.