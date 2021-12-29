انفلونزا الطيور تتفشي في العالم.. بريطانيا الأقوى والتشيك تعدم 600 ألف بيضة

عانى مالكو مزارع الدواجن حول العالم، من موجة تفشٍ لإنفلونزا الطيور، أدت إلى ارتفاع أسعار الدجاج وتراجع إنتاج البيض.

وقال مسؤولو صحة الحيوانات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن تفشي انفلونزا الطيور هذا الموسم بالبلاد، هو الأكبر على الإطلاق، حسب ما ذكرت صحيفة «هارفارد تايمز» البريطانية.

اكتشاف حالات إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في بريطانيا

وذكرت وكالة صحة الحيوان والنبات في المملكة المتحدة، أن تفشي إنفلونزا الطيور هذا الموسم هو الأكبر الذي تشهده البلاد، وذلك بعد اكتشاف حالات عديدة لأنفلونزا الطيور، داخل مزرعتين، مضيفة أن العدوى تنتقل من خلال الأحذية، والفراش، والمعدات، والمياه، التي اختلطت بالدواجن المصابة بالأنفلونزا.

وأصدرت الحكومة البريطانية، إجراءات جديدة لمنع انتشار المرض، حيث أمرت مالكي الدواجن بإبقائها داخل المزارع، وعدم تركها للخروج، بالإضافة إلى اتباع إجراءات صارمة للأمن البيولوجي، مؤكدة أن من يخالف هذه الأجراءات سيتعرض للغرامة المالية و قتل طيوره.

وقالت كبرى الأطباء البيطريين بالمملكة المتحدة، كريستين ميدلميس: «لقد اتخذنا إجراءات سريعة للحد من انتشار المرض، ولكن نشهد عددًا متزايدًا من حالات إنفلونزا الطيور في كل من المزارع التجارية بجميع أنحاء البلاد».

إلغاء موسم الصيد في اسرائيل بسبب انفلونزا الطيور

وفي إسرائيل، تخطط السلطات الإسرائيلية لإلغاء موسم الصيد في البلاد، وسط تفشي إنفلونزا الطيور، في محاولة لمنع انتقال العدوى الحيوانية إلى البشر.

كما قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تامار زاندبرغ، إن إلغاء موسم الصيد خطوة ضرورية، من أجل منع تفشي المرض، والحفاظ على صحة الصيادين.

ويذكر أن في 25 ديسمبر الماضى، أدى اكتشاف فيروس انفلونزا الطيور في مزارع الدجاج بالقرب من «مارغاليوت» إلى نفوق 320 ألف دجاجة، بعد نفوق 244 ألف دجاجة في وقت سابق من الأسبوع.

التخلص من 600 ألف بيضة

وذكرت وكالة أنباء «تشتك» التشيكية، الخميس الماضي، أن السلطات البيطرية أمرت بإعدام نحو 188 ألف دجاجة بالمزرعة في ليبوتينيس، والتخلص من 600 ألف بيضة.

بؤرة لإنفلونزا الطيور في فرنسا

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية، في وقت سابق، إنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بشمال البلاد، وهي الأولى منذ انتشار المرض الشتاء الماضي، وقد تكون لذلك انعكاسات على تصدير هذه الدواجن، وفقا لما طكرتك وكالة أنباء «فرانس برس».