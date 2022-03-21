الإعدام لمتهمين قتلا موظفا ودفنا جثته في حديقة موالح بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا، إعدام 2 بسبب قتلهما موظفًا في البنك الزراعي بقرية كفر مسعود مركز طنطا، ودفنه في حديقة موالح لأكثر من شهر.

عُقدت هيئة المحكمة اليوم، بحضور المتهمين، وتم إصدار قرار بالإعدام شنقًا، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، على المتهمين.

جثة مدفونة في حديقة موالح

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، تلقت في يونيو 2019، بلاغًا بالعثور على جثة شخص، 38 عامًا، موظف بالبنك الزراعي بقرية كفر مسعود مركز طنطا، مدفونة في حديقة موالح بالقرية، بعد اختفاء المجني عليه لأكثر من شهر.

إفساد محصول البطاطس

وتبين من تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين، بينهم أقارب المجني عليه، بعد اكتشافه قيامهم برش أرض ملكه بمواد كيماوية؛ لإفساد محصول البطاطس الخاص به، ومنع المياه من الوصول إلى الأرض، فأجهز أحد المتهمين على المجني عليه وقتله وساعده في ذلك باقي المتهمين وتم دفن الجثة في حديقة للموالح.

تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة لإجبار مستأجري الأرض الحاليين على تركها؛ نظرًا لأن تلك الأرض تقع بزمام قريتهم وكانت مستأجرة لهم من قبل.

وتداولت المحكمة القضية، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم، وأصدرت المحكمة قرارها بإعدام اثنين من المتهمين، والمؤبد للباقين.