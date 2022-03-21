محامي سفاح الإسماعيلية: قيد الطعن المقدم على حكم إعدام «دبور»

قال وحيد الكيلاني محامي المتهم في جريمة الإسماعيلية عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ«عبد الرحمن دبور»، إنه تم قيد الطعن المقدم في حكم الإعدام على المتهم في محكمة النقض.

وأضاف «الكيلاني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة الجنائية بمحكمة النقض في القاهرة قررت قيد الطعن المُقدم منه بصفته وكيلا عن المتهم عبد الرحمن نظمي، وشهرته عبد الرحمن دبور، والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنة 2021 جنايات ثان الإسماعيليه بالإعدام شنقا.

المحامي: ننتظر تحديد جلسة للطعن

وقال «الكيلاني»، إنه تم تقييد الطعن بالنقض برقم «4660 لسنة 92 ق» بتاريخ 4 مارس الجاري، وذلك على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرا إلى أنه من المنتظر تحديد جلسة خلال أيام لمناقشة أسباب الطعن وتحديد قبوله أو رفضه من المحكمة.

أسباب الطعن

وفضّل المحامي الموكل عن المتهم عبد الرحمن دبور عدم الحديث في أسباب الطعن على قرار المحكمة، وذلك لحين الفصل بقبوله أو رفضه من هيئة المحكمة.

وأشار «الكيلاني»، إلى أن حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، قائلا «ما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة».

وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقاً على المتهم عبد الرحمن دبور في جريمة ذبح مواطن علناً أمام المواطنين، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل شخصين آخرين في نوفمبر الماضي.