طلبه سفاح الإسماعيلية قبل إعدامه.. ما هو كتاب «مقاليد السماء والأرض»؟

«تسديد الديون وإحضار سواك ومصحف وأذكاء المساء والصباح وقصص الأنبياء، وكتاب مقاليد السماوات والأرض، وتربية حمام أبيض في بلوكنة منزله»؛ هذا ما طلبه عبدالرحمن نظمي الشهير بـ«سفاح الإسماعيلية»، من داخل محبسه في سجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

تفاصيل كتاب مقاليد السماوات والأرض

وكان ضمن طلبه إحضار كتاب «مقاليد السماوات والأرض»، لكن ما هذا الكتاب ومن مؤلفه وماذا يحتوي؟.. ذلك ما تستعرضه «الوطن».

كتاب مقاليد السماوات والأرض مع حصن المؤمن، ألَّفه محمد يونس ابن المربي الشيخ محمد عمر البالمبوري، ويحتوي على عدة أبواب تتضمن أذكار الصباح وأذكار المساء وأوراد الليل والأسماء الحسنى وآيات الحرز «المنزل» وآيات السكينة وآيات الوقاية وآيات الشفاء وأدعية الاستعاذة ووصف الرحمن بكلمات فائقة.

وكذلك يتضمَّن الوصفة النبوية لتلافي التقصير في الأوراد اليومية والوصفة النبوية للوقاية من كل بلاء والوقاية من شر الجن والسحر ونيل الحسنات وعفو السيئات، وكذلك وصفة نبوية للوقاية من 3 أمراض معضلة واستحقاق دعاء الملائمة للحصول على أجر الشهادة وقضاء الحوائج وتحقيق سائر الأهداف.

معنى كلمة المقاليد

وأوضح أن «المقاليد» في الكتاب تعني استعارة بالكناية لخيرات السماوات والأرض، شبهت الخيرات بالكنوز، وأثبت لها ما هو من مرادفات المشبَّه به وهو المفاتيح، والمعني: أن الله وحده لا شريك له المتصرف بما ينفع الناس من الخيرات وأمَّا ما يتراءى من تصرف بعض الناس في الخيرات الأرضية بالإعطاء والحرمان والتقتير والتبذير، فلا اعتداد به لقلة جدواه بالنسبة لتصرف الله سبحانه وتعالى.

وتضمنَّت حيثيات الحكم الخاص بإعدام سفاح الإسماعيلية الذي يدعى عبدالرحمن نظمي، أنه قد قتل عمدًا المجني عليه أحمد محمد صديق علي، خلال يوم 1 نوفمبر 2021، بعد أن التفَّ خلفه وجذع عنقه بسكينًا، وانهال على المجني عليه بضربات أسقطته أرضًا حينما حاول الفرار، واستل على جسده بالساطور حتى تيقن أنَّه توفى.