نجل شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية: حكم الإعدام «برّد قلبنا»

قال محمد عادل نجل شقيق ضحية سفاح الإسماعيلية، إن حكم الإعدام الذي صدر قبل قليل بحق الجاني «برد قلب أهل الضحية».

عادل: سنقيم عزاء الراحل اليوم

وأضاف «عادل» خلال لقائه مع تلفزيون جريدة «الوطن»: «هو ده القضاء بتاعنا اللي بنثق فيه والحمد لله سمعنا حكم الإعدام وربنا يرحم أمواتنا»، مشيرًا إلى أن أسرة الضحية سيقيمون عزاءه اليوم «هنعمل العزاء النهاردة عند بيت المجني عليه في حدود الساعة 7».

الإعدام لـ سفاح الإسماعيلية

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت اليوم بالإعدام شنقًا على عبدالرحمن نظمي الشهير بـ«دبور» والمعروف إعلاميًا بسفاح الإسماعلية، لإدانته بقتل المجني عليه أحمد محمد صديق علي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقترنت الجناية بالشروع في قتل 2 آخرين.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو تظهر المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بـ«دبور» يذبح المجني عليه أحمد محمد صديق في الشارع، ويفصل رأسه عن جسده ويسير بيها في الشارع في جريمة هزت الرأي العام.