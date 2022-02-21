السجن 3 سنوات لـ«سفاح الإسماعيلية» في قضية تعاطيه المخدرات «فيديو»

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، في جلستها المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بحبس المدعو عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ«دبور»، 3 سنوات، بتهمة تعاطي المخدرات، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بسفاح الإسماعيلية.

وكانت النيابة العامة، وجّهت تهمة تعاطي المواد المخدرة للمتهم عبد الرحمن دبور وحيازته لها قبل ارتكابه واقعة قتل مواطن علنا أمام المارة في الشارع.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى الأول من شهر نوفمبر الماضي، حينما تعدى المتهم عبد الرحمن دبور على المدعو «أحمد صديق»، بسلاح أبيض أمام عدد كبير من المارة، وطعنه عدة طعنات نافذة، واستل المتهم سلاحا أبيضا كبير الحجم «ساطور»، وقام بفصل رأس الضحية عن جسده، وحاول السير بها أمام عدد كبير من المارة مسببا حالة من الرعب بين المواطنين.

محاكمة المتهم

وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 5 يناير الماضي بالإعدام شنقا للمتهم عبد الرحمن دبور، بتهمة القتل العمد وحيازة الأسلحة البيضاء بقصد قتل المجني عليه .

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع 100 ألف جنيه وواحد جنيه لأسرة المجنى عليه في الدعوى المدنية، وألزمته بدفع 200 جنيه مصروفات الدعوى المدنية ومصروفات الدعوى الجنائية.

نقض الحكم

وقال أشرف ثابت محامي المتهم، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنّ حكم اليوم جاء في قضية تعاطي وحيازة المتهم للمواد المخدرة، وأضاف أنه تقدم بطلب نقض للحكم وفي انتظار رد المحكمة خلال الفترة المقبلة.