قرار رفع سعر الفائدة 1%، الذي أصدرته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي أمس، حرك سعر بيع وشراء عدد من الأوراق المالية، لذا ارتفعت خلال الساعات الماضية عمليات البحث حول أسعار العملات في عدد من البنوك المصرية أو العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وسجّلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 22-3-2022، في مصر تباينا سعريا، وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وتباينت أسعار العملات الأجنبية، إذ استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 18.15 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيها للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 23.82 جنيه للشراء، مقابل 24.04 جنيه للبيع، وبيع اليورو بسعر 19.93 جنيه مقابل 20.12 جنيها للبيع.

أما عن سعر الدينار الكويتي فسجل اليوم الثلاثاء 57.43 جنيه للشراء، مقابل 60.06 جنيه للبيع، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.95 جنيه مقابل 4.96 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك نفسه 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه للبيع.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار الأمريكي في بنك مصر بسعر 18.27 للشراء، و18.17 للبيع، بينما سجّل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 22-3-2022، في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، نحو 18.68 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك ميد بنك كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.3894 جنيه، وبيع سعر الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.85 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، نحو 23.84 للشراء و23.84 للبيع أيضا في بنك كريدي أجريكول.

واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.95 للشراء و4.96 للبيع، فيما جاء كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.2853 جنيه، وتصدّر بنك المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.5138 جنيها، وصُنِّف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي، بسعر 57.43 جنيه للشراء و60.0 للبيع.