أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18-3-2022 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 18-3-2022 أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس.

وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

سجّلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري، فى كافة البنوك وفق آخر تحديث للبنوك، ليستقر سعر الدولار في بنك cib عند 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.3738 جنيه مقابل 17.1477 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.658 جنيه، مقابل 20.4097 جنيه للشراء في البنك ذاته.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.895 جنيه للبيع مقابل 49.7459 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك ذاته 4.2014 جنيه للبيع مقابل 4.1775 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.2706 جنيه مقابل 4.2706 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، أعلى سعر بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي نشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وجاء بنك قناة السويس الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعر 17.2401 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.2967 جنيه.

وبيع الريال السعودي بأعلى سعر في بنك مصر بسعر 4.1825 جنيه، كما يعد الأفضل أيضا في شراء الريال السعودي بسعر 4.1955 جنيه.

واحتل بنك قناة السويس الصدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بسعر 20.5569 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.4097 جنيه.

وتصدّر بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.2853 جنيه، واحتل بنك بلوم قائمة الأفضل فى البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.5132 جنيه، وصُنف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 51.7763 جنيه.