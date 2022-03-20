تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 21-3-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 20-3-2022، في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث يحتل الدولار صدارة العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه.

وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وفي البنك الأهلي المصري، تباينت أسعار العملات الأجنبية، ليستقر الدولار عند 15.74 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.4997 جنيه مقابل 17.2103 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.7705 جنيه، مقابل 20.5072 جنيه للشراء.

وسجل الدينار الكويتي 51.812 جنيه للبيع، مقابل 49.4937 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك نفسه 4.1957 جنيه للبيع مقابل 4.1825 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.2854 جنيه مقابل 4.2854 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 20 -3-2022، أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند 15.68 جنيه للشراء، فيما جاء بنك مصر، كأفضل البنوك التي نشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وجاء بنك عودة، الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعره 17.5737 جنيه، فيما جاء ميد بنك كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.3894 جنيه.

بيع سعر الريال السعودي بأعلى سعر في بنك مصر بسعر 4.1825 جنيه، كما يعد الأفضل أيضًا في شراء الريال السعودي بسعر 4.1955 جنيه.

وجاء بنك عودة في الصدارة، كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الأحد، بسعر 21.0392 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني، بسعر 20.5334 جنيه.

وتصدّر بنك المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.5138 جنيه، وصُنِّف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي، بسعر 51.8019 جنيه، واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.2853 جنيه.