سجّلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 21-3-2022، في مصر تباينا سعريا مقابل الجنيه المصري، حيث يحتل الدولار صدارة العملات الأكثر استقرارًا أمام الجنيه.

وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

في البنك الأهلي المصري، تباينت أسعار العملات الأجنبية، إذ استقر الدولار عند 15.74 جنيها للبيع مقابل 15.64 جنيها للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.4997 جنيها مقابل 17.2103 جنيها للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.7705 جنيها، مقابل 20.5072 جنيها للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي 51.8121 جنيها للبيع، مقابل 49.4937 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك نفسه 4.1957 جنيها للبيع مقابل 4.1825 جنيها للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.2854 جنيها مقابل 4.2854 جنيها للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 21 -3-2022، أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند 15.68 جنيه للشراء، فيما جاء بنك مصر، كأفضل البنوك التي تبيع الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيها.

وجاء بنك عودة، الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعره 17.5737 جنيها، فيما جاء ميد بنك كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.3894 جنيها.

وبيع سعر الريال السعودي بأعلى سعر في بنك مصر بسعر 4.1825 جنيها، كما يعد الأفضل أيضًا في شراء الريال السعودي بسعر 4.1955 جنيها.

وجاء بنك عودة في الصدارة، كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، بسعر 21.0392 جنيها، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني، بسعر 20.5334 جنيها.

وتصدّر بنك المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.5138 جنيها، وصُنِّف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي، بسعر 51.8019 جنيها، واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيها، فيما جاء كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.2853 جنيها.