خبراء عالميون: قرار «المركزي» المصري خطوة داعمة للاقتصاد

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة اليوم خطوة جيدة، حيث إن تخفيض قيمة الجنيه ووصول سعره للقيمة العادلة قد يجنب مصر الحاجة للجوء لصندوق النقد الدولي في قرض جديد.

وأضاف الخبراء: «سيكون من المهم أن يسمح صانعو القرار في مصر مستقبلًا بإعطاء مساحة حرية أكبر لتحركات سعر صرف الجنيه وعدم السماح للاختلالات الخارجية بالتراكم مرة أخرى».

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين، في بنك جولدمان ساكس إن «تخفيض قيمة العملة قد يحفز تدفقات العملة الأجنبية، فيما أنه من غير المرجح أن يبيع المستثمرون الذين لديهم بالفعل أموال في سندات الخزانة المصرية».

وأشار «سوسة» إلى أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم تهدف لوقف نزيف السيولة، وجلب المستثمرين المهتمين بالأموال الساخنة.