المؤبد لممرضة قتلت جارتها لسرقة أموالها.. «كانت عايزة تعمل تكميم معدة»

قرر المستشار جاد حلمى رئيس محكمة جنايات بورسعيد بحبس ممرضة قتلت جارتها المسنة بهدف السرقة بالسجن المؤبد المشدد.

كانت قد عقدت أولى جلسات المحاكمة اليوم بعد أن تم تأجيلها أول أمس من قبل محامى المتهمة

وادعت المتهمة أن زوجها كان يتنمر عليها بسبب أنها "تخينة" وأنها فكرت في السرقة لتجري عملية تكميم معدة ولم تقصد ان تقتلها وأن القتل جاء بسبب خشية ان يفتضح أمرها بعد أن شاهدتها المسنة وهى تسرق

تعود وقائع القضية أن القتيلة هانم ابو خاطرة مسنة وكانت ترعي المتهمة دنيا مشالى ممرضة وقامت هانم بدعمها ماديا حتى زواجها لظروف أمها الضريرة ووالدها الذى ترك المنزل ولم يهتم بهما

البحث الجنائي كشفوا أن الممرضة قتلت المسنة

كان رجال البحث الجنائي في مديرية أمن بورسعيد قد كشوفوا تفاصيل مقتل المسنة هانم أبو خاطرة في مدينة بورفؤاد، بأن وراء قتلها هي جارتها التى قامت بإنهاء حياتها بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية.

حيث اكتشف الحادث زوج ابنة المسنة عندما لم تجيب على اتصال ابنتها فارسلت زوجها فجرا ليطمئن على المسنة

فوجد المتوفية ملقاة على الأرض واختفت مشغولاتها الذهبية من المنزل، واستغاثوا بسيارة الإسعاف على أنها مريضة حيث تعانى من الضغط والسكر لكن تبين آثار دماء على جسدها.

وأشارت التحريات إلى إحتمال ان زوج ابنة المتوفية وراء قتلها لكن اتصال هاتفى اجرته المتهمة مع شقيقتها أظهر أنها جاءت إلى شقة شقيقتها وتتبعوا تليفونها فتبين أنها قامت ببيع مشغولات ذهبية بالقاهرة

وأظهرت التحريات أن المشغولات الذهبية هي ملك المتوفية

وأظهرت التحريات أن المتهمة قامت بسرقة المسنة وعندما شاهدتها قامت بصدم رأسها فى الأرض وبكرسى خشبى

تقرير الطب الشرعي أظهر وفاة المسنة بسبب ضربة في الرأس

وقال أحمد عبد اللطيف ممثل الدفاع عن أسرة المتوفية أنه تبين من تقرير الطبيب الشرعي أن المسنة توفت بسبب تلقيها ضربة بالرأس أدت إلى الوفاة

وأضاف نجل المسنة أنه يحترم القضاء وان كان يتمنى ان تحصل المتهمه على الاعدام لانها تجردت من مشاعر الانسانية