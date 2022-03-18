السيسي يتوقف أثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين ليستجيب لطلباتها ويأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

الرئيس يهنئ المواطنين بقرب حلول شهر رمضان

وأضاف راضي أن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.