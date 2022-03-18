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السيسي يتوقف أثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين

كتب:

محمد أبوعمرة
09:02 م | الجمعة 18 مارس 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته اليوم للحديث مع سيدة من المواطنين ليستجيب لطلباتها ويأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

الرئيس يهنئ المواطنين بقرب حلول شهر رمضان

وأضاف راضي أن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

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بقلم محمد أبوعمرة