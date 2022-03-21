خبير: الشهادات الاستثمارية والادخارية تصبح أفضل من الاستثمار في الذهب

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يكون له دور كبير في تشجيع المواطنين على الاستثمار الشهادات لاستثمارية والادخارية، فضلا عن عدد من الأوعية الاخارية الأخرى.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع أسعار الودائع البنكية وإصدار شهادات جديدة بعائد 18% يشجع المواطنين على اختيار الشهادات كوعاء إدخاري بدلا من الذهب.

الشهادات الادخارية تكون أكثر ربحية بين الأوعية الأخرى

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي تعهد في وقت سابق بجعل الاستثمار في البنوك والشهادات الادخارية، الأكثر ربحية بين الأوعية الادخارية الأخرى.

وأوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة يكون له دور كبير خلال هذه المرحلة في جذب الاستثمارات إلى قطاع البنوك والشهادات بدلا من الطرق الأخرى، ولكن خلال الفترة المقبلة، يكون هناك متابعة دقيقة للمتغيرات في السوق الاقتصادية العالمية لمتابعة أي متغيرات.

رفع أسعار الفائدة لتقليل موجة التضخم

وأكد أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة استهدف تقليل موجة التضخم التي أثرت على العالم كله لخفض تأثيرها على مصر بجانب عدد كبير من الإجراءات الأخرى، خاصة وأنه جاء لزيادة رغبة المواطن في الادخار بالبنوك من خلال الشهادات الجديدة التي تم طرحها.

وأعلن البنك المركزي، صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 1% على أساس 100 نقطة، في محاولة لامتصاص موجة التضخم العالمية التي تشهدها دول العالم بسبب الأحداث الأخيرة، وجاء القرار بشكل استثنائي، خاصة وأن المركزي لم يقرر رفع أسعار الفائدة منذ عام 2017.