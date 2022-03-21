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محمود مسلم

خبير اقتصادي يشرح مكاسب المواطنين من رفع أسعار الفائدة محليا

كتب:

مارينا رؤوف
03:09 م | الإثنين 21 مارس 2022
البنوك المصرية

البنوك المصرية

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة اليوم في اجتماع استثنائي، استهدف تقليل موجة التضخم التي أثرت على العالم كله لخفض تأثيرها على مصر بجانب عدد كبير من الإجراءات الأخرى.

قرار رفع أسعار الفائدة جاء لترغيب المواطن في الادخار

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء لترغيب المواطن في الادخار بالبنوك من خلال الشهادات الجديدة التي تم طرحها.

وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة وزيادة رغبة المواطنين في استثمار أموالهم من خلال الشهادات البنكية سيزيد من  الأموال المحفوظة في البنك المركزي، ويقلل رغبة المواطنين في الاستهلاك وبالتالي خفض نسب الطلب على المنتجات وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، واستقرارها.

الدولة اتخذت عدة إجراءات لتقليل أثار التضخم على مصر

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة ليس الاتجاه الوحيد الذي تسلكه الدولة للتقليل من حدة أثار الضخم العالمية التي أثرت على العالم كله خلال الفترة الأخيرة خاصة مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن دول العالم وبينها مصر تأثرت نتيجة ذلك التضخم وارتفاع الأسعار، حيث تعمل الدولة على محاربة جشع التجار، وإتاحة السلع بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء نتيجة عقد اجتماع طارئ واستثنائي، وهو ما يعكس متابعة البنك المركزي بشكل فعال وسريع لجميع المستجدات في الأسواق العالمية واتخاذه القرارات التي يمكن أن تقلل من أي أضرار اقتصادية بسبب التضخم العالمي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.