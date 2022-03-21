«المركزي» يعدل سعر الدولار على موقعه الرسمي: 18.28 جنيه

عدل البنك المركزي المصري سعر الدولار على موقعه، ليسجل 18.28 جنيه، بعد أن كان عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفقاً لموقع البنك المركزي المصري.

قرار استثنائي للبنك المركزي

وكان البنك المركزي قرر اليوم الاثنين 21 مارس 2022، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75%.

ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة اليوم يُعد خطوة جيدة للاقتصاد المصري، إذ إن خفض قيمة الجنيه للوصول إلى سعره العادل قد يجنب مصر الحاجة للجوء لصندوق النقد الدولي في قرض جديد.

البنوك تصدر شهادات ادخارية بعائد 18%

وأعلنت البنوك بعد قرار «المركزي» إصدار أوعية ادخارية جديدة، وطرح شهاد ادخارية جديدة بعائد 18%، وأعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخارية بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

ولفت البنك المركزي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وأشار البنك المركزي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت له مكتسبات بالغة الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.