الدولار يسجل 17.40 جنيه للشراء في أكبر بنكين حكوميين

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة، وعقب قرار البنك المركزى المصرى اليوم رفع سعر الفائدة 1%.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بلغ سعر الدولار 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر الدولار، 17.42 للشراء، و17.52 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيه تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فقد ارتفعت العملة الاوروبية اليوم 1.90 – 2.00 جنيه شراء وبيع، وذلك بعد موجة تقلبات وارتفاع في الأسعار الفترة الماضية.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال

وسجل سعر العملة الاوروبية في البنك الاهلى وبنك مصر 19.20 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كانت أمس 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.22 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، وذلك ببعد أن كان أمس 17.23 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا ملحوظا اليوم 2.37 جنيه للشراء، و2.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلى وبنك مصر أكبر البنوك الحكومية، سجل الاسترليني اليوم 22.87 جنيه للشراء ، 23.06 جنيه للبيع ، وذلك بعد ان كان الاسترلينى امس 20.50 جنيه للشراء ، 20.77 جنيه في البيع .

الإسترليني يسجل 22.87 جنيه للشراء في البنك الأهلى

وفي البنك التجارى الدولي، سجل اليوم الجنيه الاسترليني ارتفاعا ملحوظا ليسجل 22.90 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان أمس 20.53 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى ارتفاعا ملحوظا ليسجل في البنك الاهلي المصرى 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، وذلك بعد استقرار لاكثر من 6 شهور، حيث كان يسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدينار الكويتي إلى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25,9 ٪ و25,10 ٪ و75,9٪ على الترتيب.

كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75,9.٪.