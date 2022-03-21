الموافقة على 495 طلب تصالح على مخالفات بناء في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أن لجان التصالح على مخالفات البناء تقوم بفحص ملفات المتقدمين في كل مجالس المدن، مشيراً إلى أن طلبات التصالح بلغت، حتى الآن، حوالي 9500 حالة، جرى الموافقة على نحو 1350 طلباً، بينما تم رفض 80 طلباً، ويجري فحص باقي الطلبات.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، إن لجنة التصالح، برئاسة اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، تواصل عملها في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مشيراً إلى أن كل مدينة لديها لجنة للتصالح، مكونة من الإدارة الهندسية والإسكان والتخطيط العمراني والمساحة.

الموافقة على 495 طلب تصالح

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه جرى الموافقة على 495 طلب تصالح اليوم الاثنين، في مخالفات البناء، في ثلاث مدن، طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ففي رأس سدر، صدق المحافظ على عدد 49 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي المدينة، وفق «نموذج 10»، وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر، 147 حالة تصالح.

218 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي الطور

وفي مدينة طور سيناء، صدق المحافظ على عدد 63 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء، وذلك خلال عرض اللواء هاني رضا، رئيس المدينة، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء، 218 حالة تصالح.

وصدق اللواء خالد فودة على عدد 18 قراراً لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبو زنيمة، وذلك خلال عرض محمد حسن، رئيس المدينة، بالإضافة إلى عدد 2 عقد تقنين أوضاع سكني، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة أبوزنيمة، 130 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.