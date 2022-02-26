إجراء من التنمية المحلية لمواجهة بطء التصالح فى مخالفات البناء

طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بسرعة حث المواطنين على استكمال مستندات التصالح فى مخالفات البناء حتى يتم البت فى الطلبات المقدمة قبل غلق باب تلقى الطلبات فى نهاية مارس الماضى، وذلك فى إطارالتوجيهات الصادرة بشأن ضبط منظومة العمران والإسراع بفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضحت الوزارة فى منشور لها أن بطء أعمال الفحص من قبل اللجان الفنية كان له انعكاس على جهود المحافظات فى ملف التصالح، نظرا لتعطل مصالح المواطنين وضياع حقوق الدولة لدى المخالفين.

إجراء جديد في ملف التصالح

ووجهت التنمية المحلية، المحافظات بالعمل على إكمال ملفات التصالح بالوسائل المتاحة لابلاغ المواطنين المتخلفين عن استكمال ملفاتهم، وذلك من خلال دعوة المواطنين عبر بنارات أو بوابات المحافظات والمدن الالكترونية أو شاشات المراكز التكنولوجية، مع قيام المراكز التكنولوجية بإدخال كافة الملفات على منظومة التصالح.

دور الأمانة الفنية للبت فى الطلبات

وأشارت الوزارة أنه تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لتحل محل اللجان الفنية للبت فى طلبات التصالح لمواجة البطء فى فحص الطلبات وسرعة الانجاز فيها ، على ان يقتصر دور الأمانة الفنية على استكمال الملفات والفحص الورقى للملف وتسليمه للمركز التكنولوجى الذى يتولى بدوره إرساله إلى اللجنة المختصة بهذا الشأن حيث ستتولى المعاينة على الطبيعة وتنفيذ مهام اللجنة الفنية حتى إقرار قبول الطلب أورفضه وإعادة إرساله إلى المركز التكنولوجى لتتولى الجهة الإدارية إخطار المواطن بالقبول أو الرفض، وفى حال القبول يتم اتخاذ اجراءات تحصيل قيمة التصالح وفقا للقانون ومنح المواطن نموذج 10.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، على الامانات الفنية سرعة جمع الاوراق المطلوبة للتصالح وتسليمها للمراكز التكنولوجية وتقديم الدعم الكافى للجان المختصة فى أعمال المعاينة، نظرا لأن عدم اكمال الاوراق يحول دون البت فى الطلب وعدم الاعتداد به.