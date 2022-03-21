«آثار عين شمس» تحتفل بيوم المرأة المصرية بندوة وتكريم

نظمت كلية الآثار بجامعة عين شمس برئاسة ممدوح الدماطي عميد الكلية ندوة عن المرأة في مصر القديمة، تحت رعاية محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نظمت الاحتفالبية تحت إشراف سوسن عيسى المشرف على إدارة مشروعات خدمة البيئة بالكلية؛ بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مكانة المرأة المصرية القديمة

وألقى ممدوح الدماطي عميد الكلية ووزير الآثار السابق، محاضرة عن المرأة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن مكانة المرأة في مصر القديمة كان لها طابع وخصوصية مميزة بداية من اختيار الزوجة، وكيفية تعامل الزوج مع الزوجة، وكذلك نصائح الآباء للأبناء بشأن حب الأم وتقديرها.

وأوضح أن المصري القديم أول من حرر عقود الزواج والطلاق في العصر المتأخر، مضيفًا أن المرأة المصرية القديمة كانت من تدفع المهر للرجل، كما كانت تحصل على المهر الذي دفع إضافة إلى ثلث ما كسبه زوجها طوال فترة الزواج في حالة الطلاق، فحقوق المرأة المصرية القديمة كانت ثابتة ويتم توثيقها.

وأشار الدماطي إلى أن المجتمع المصري القديم كان يحرص على النشأة الصحية المجتمعية، فالإناث لهم نفس الحق في التعلم، كما كانت الزوجة تصاحب زوجها في العمل والحفلات الأسرية، مستعرضًا أدوات التجميل من عطور وحلي كانت تستخدمها المرأة المصرية القديمة.

مهن المرأة في العصر القديم

وعن دور المرأة في المجتمع قديما، أوضح أن المرأة المصرية عملت قاضية، طبيبة، رئيسة الأطباء والممرضات، المحاسبة ومديرة المخازن، بل وسيدة أعمال في نهاية الأسرة 18، كما كانت فيلسوفة، وعالمة رياضيات أيضا في العصر الروماني، مؤكدا أنّ هناك 5 سيدات حكمن الصعيد لمدة 200 سنة.

كما ألقت الأستاذة فاتن عريف الخبير القانوني والباحث في شؤون المرأة، محاضرة عن دور المرأة في المجتمع، وأهمية تمكينها وطرق حمايتها تلقيها، شهدت الندوة تكريم زكية طبوزادة أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، والتي سبق تكريمها من قبل خالد العناني وزير الآثار في عيد الأثريين، ونهى سالم أستاذ علم البردي واللغة اليونانية القديمة، ومدير مركز الدراسات البردية والنقوش السابق، والحاصلة على جائزة النشر الدولي من جامعة عين شمس هذا العام.