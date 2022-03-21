سفراء 3 دول يكرمون وزيرة البيئة على هامش الاحتفال بيوم المرأة العالمي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في دعم العمل البيئي وخاصة على الصعيد الدولي، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في 2018 وحتى رئاسة مؤتمر المناخ COP27 هذا العام.

وزيرة البيئة تفوز بجائزة أبطال التغيير تقديراً لدور المرأة المصرية في البناء والتنمية

جاء هذا خلال كلمة الوزيرة أثناء حفل تكريمها وحصولها على جائزة «أبطال التغيير»، لمساهمتها المتميزة كنموذج للمرأة المصرية في عملية تنمية الدولة والكفاح ضد آثار تغير المناخ، من سفراء السويد َوكندا والمكسيك، حيث تم تكريم عددا من الشخصيات النسائية البارزة وعلى رأسهم نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية، وهبة السويدي مؤسس جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا أصابات الحروق.

وزيرة البيئة: دور المرأة المصرية الناجح في التنمية نتاج إيمان وعمل دؤوب

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا التكريم، تقديرا لجهود المرأة المصرية في البناء والتنمية، مؤكدة أن ما تبذله من جهود في مجال البيئة محليا وعالميا هو نتاج شغف حقيقي بالعمل البيئي، وإيمانا بضرورة العمل الدؤوب والتعلم المستمر من التحديات والإصرار للوصول للهدف المنشود وهو تطوير قطاع البيئة المصرية، والمساهمة الفعالة في العمل العالمي لمواجهة التحديات البيئية من أجل مصلحة الكوكب.

ولفتت الوزيرة إلى دور والدتها كنموذج للمرأة المصرية المثابرة والدؤوبة في تربية أولادها والقيام بمهام عملها حتى وقتنا هذا، والتي تعد ملهمة لها في الحفاظ على الالتزام والعمل لتحقيق الهدف والنجاح.