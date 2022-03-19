البنوك تتعاون مع «تنمية المشروعات» لدعم المرأة المصرية

تتعاون معظم البنوك العاملة فى السوق المحلية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات تمويلية لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع فى مشروعاتهن القائمة بما يضمن استمرار هذه المشروعات وزيادة قدراتها الإنتاجية، حيث تم توجيه 45% من إجمالى التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2021، بقيمة تمويلات بلغت 11.1 مليار جنيه موّلت نحو 700 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر ووفرت نحو 837 ألف فرصة عمل.

ولا يتوقف دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية، مما يسهم فى تحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والتصوير الاحترافى للمنتجات، فضلاً عن تسهيل مشاركتها فى المعارض المركزية أو المحلية التى ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض المحلية نحو 51% فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التى يقدمها الجهاز.

ويعتمد الجهاز على عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادى والمجتمعى من بينها تقديم برامج تدريبية ومهنية مجاناً بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتى وتأهيلها لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم خلال السبع سنوات الماضية تدريب ما يزيد على 28 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال لتعريفهن بالمهارات الأساسية لإقامة المشروع الصغير وإدارته بشكل ناجح من مختلف النواحى المالية والمحاسبية والتسويقية.

ويقوم الجهاز، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتنفيذ برامج ومشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية تسهم فى توفير الآلاف من يوميات التشغيل للفتيات والسيدات فى مختلف المحافظات، حيث تم خلال السنوات السبع الماضية توفير 16.8 مليون يومية تشغيل للمرأة فى خدمات التنمية المجتمعية، ومنها أنشطة الصحة ومحو الأمية ورياض الأطفال والتدريب بهدف التشغيل الذاتى أو للعمل لدى الغير.

وقال بعض من قيادات البنوك، فى تصريحات لـ«الوطن الاقتصادى»، إن البنوك تولى اهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية، كما تتوسع فى تقديم منتجات خاصة بالمرأة، مشيدين بجهود البنك المركزى المصرى لدعم تمكين المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

علاء فاروق: المرأة تستحوذ على 63% من تمويلات البنك الزراعى ضمن «حياة كريمة»

وفى هذا الصدد، قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن البنك قام بتوفير قروض للمرأة الريفية بصورة البطاقة حتى 10 آلاف جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 25 ألف جنيه.

وأشار إلى أن البنك قام بضخ تمويلات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقيمة 100 مليون جنيه خلال 6 أشهر، لأكثر من 9800 مواطن، منهم 63% سيدات، وبلغت نسبة التعثر أقل من 0.5%.

أوضح أن البنك ضاعف محفظة القروض والتسهيلات من 33 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022.

ولفت إلى أن البنك الزراعى كثف جهوده خلال الأيام الماضية لإنجاز عدة مشروعات فى المحافظات تستهدف جميعها توفير الدعم والتمويل اللازم لمشروعات المرأة الريفية وصغار المزارعين لتشجيعهم على العمل والإنتاج ومساعدتهم على توفير مصدر دخل يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وخلق مجتمعات منتجة فى قرى الريف.

نيفين كشميرى: المصرف المتحد يولى اهتماماً كبيراً بالمرأة على مختلف الأصعدة

وترى نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يولى اهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والحرفية، خاصة المرأة الريفية والبدوية والمعيلة والفقيرة، وذلك بهدف تعزيز مشاركتها فى بناء الاقتصاد القومى ورفع معدلات تشغيل الإناث وتوسيع قاعدة الشمول المالى.

وأوضحت «كشميرى» أن استراتيجية المصرف المتحد بُنيت على أساس تعظيم دور المرأة ومساهمتها فى الاقتصاد القومى، لافتة إلى أنه على مدار الـ4 سنوات الماضية ركزت جهود تمكين المرأة اقتصادياً على 4 مجالات رئيسية تتمثل فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن المصرف المتحد يقدم العديد من البرامج التمويلية وبرامج الدعم الفنى لعملاء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة المرأة، فى صورة دورات تدريبية متخصصة فى الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع، والتأهيل البنكى، مع إعداد دراسات جدوى وتحليل التدفقات النقدية للمشروع.

وأوضحت «كشميرى» أن مصرفها يقدم حزمة من الخدمات البنكية للمرأة تحت مسمى «لكِ»، وذلك عبر 68 فرعاً من فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وشبكة خدمات «بنكك على الخط».