رئيس الوزراء: نتعامل بمبدأ المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نسعى دائما كحكومة وأجهزة الدولة، إلى المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري، وإحاطة كل المواطنين بما يتم من إجراءات، للتعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة، «اللي احنا بنشهدها وكعادتنا دائما في مصارحتنا للمواطنين، بكل الأشياء بتفاصيلها، كان حرصنا النهاردة على عقد المؤتمر الصحفي».

حضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء

أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر الصحفي، أن المؤتمر الصحفي يحضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، للحديث عن عدد من الخطوات والإجراءات التي تمت في هذه الفترة، والقرارات التي سنعلنها اليوم، وهي مهمة جدًا، للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة، والخاصة بأزمة روسيا وأوكرانيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها على كل اقتصاديات العالم، شايفين العالم كله مدى تأثره الكبير بهذه الأزمة في كل المناحي».