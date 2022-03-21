مدبولي: الدولة أدارت ملف جائحة كورونا بنجاح كبير وتحملنا أعباء هائلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عددا كبيرا من دول العالم اتخذت إجراءات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية من أجل الموائمة مع الأزمة غير المسبوقة، وهي أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، «خلونا نتكلم عن مصر، والوضع اللي كان فيها، الدولة المصرية منذ بداية جائحة كورونا استطاعت أن تدير هذا الملف بنجاح كبير جدًا.. استطاعنا على مدار ما يقرب من عامين أن نتحمل أعباء هائلة في إدارة ملف هذه الأزمة، واستطاعنا مع كل ده أن نحقق كاستثناء مع عدد قليل من الدول نموا اقتصاديا موجبا، وواجهنا تحديات شديدة».

وتابع بأنّه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكاليف الشحن والنقل بصورة كبيرة جدا.