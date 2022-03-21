رسائل مؤثرة لفنانين فقدوا والدتهم في عيد الأم: «يوم مؤلم وتقيل»

حالة من الحزن الشديد سيطرة على عدد من حسابات نجوم الفن والإعلام عبر السوشيال ميديا بسبب رحيل أمهاتهم، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، وحرصوا على رثاء أمهاتهم بكلمات مؤثرة.

وكان من أبرز هؤلاء الفنانين أحمد خالد صالح، الذي حرص على الدعاء التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكتب أحمد، عبر حسابه على إنستجرام: «كل سنة وأنتي من المنعمين يا رب يا حبيبة القلب يا فؤادي.. رحم الله كل أم رحلت عنا وبارك في كل أم لا تزال نور وبركة في حياة أولادها.. ويجمعنا وإياكي في الجنة يا أمي يا رب.. كل سنة وكل الأمهات بخير».

أمل رزق: قلبي بيوجعني

أما الفنانة أمل رزق التي فقدت والدتها منذ أشهر قليلة، قالت: «عيدك في الجنة يا حبيبتي قلبي بيوجعني بس ربنا أحن وأكرم وأكيد أنتي في مكانة أحسن أرجو الدعاء لأمي ست الحبايب، أول عيد أم بعيد عننا ارحمها واغفر لها ونور قبرها يا الله واجعل مثواها الجنة»

دعاء عامر: اليوم ده بيفكرني بغيابها

وكتبت الإعلامية دعاء عامر، كلمات مؤثرة عبر حساباتها على السوشيال ميديا وتفاعل معها جمهورها، قائلة: «انتوا عارفين يوم الاحتفال بالأم ده ليه مؤلم وتقيل وحزين على كل حد فقد أمه؛ لأن أنا مثلا بتناسى أن أمي ماتت طول الوقت حاسة أنها موجودة ومش بركز عن قصد أنها غايبة وعايزة الأيام تعدي والدنيا تخلص بالنسبة لي واتجمع بها على خير».

واختتمت: «فاليوم ده بيفكرني بغيابها وأنها مش معانا وده إحساس صعب علينا والحمد لله على كل حال، وكل سنة وكل أم طيبة وربنا يرحم أمهاتنا ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب».

دنيا وإيمي سمير غانم

كما حرصت إيمي ودنيا سمير غانم على رثاء والدتهما في أول عيد أم دونها بعد رحيلها عن عالمنا العام الماضي؛ متأثرة بفيروس كورونا.

وقالت دنيا: «اللهم اسعدها وارحمها ولا تحرمني بركة دعاها ورضاها، وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وأنت طيبة وفي الجنة يا رب ضاحكة مستبشرة، بشكرك أنت وبابي على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله، أشوفكم على خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا».

بينما علقت إيمي: «أول عيد أم من غير مامي، الحمد لله كل سنة وأنتي طيبة يا ديدي وعيدك في الجنة بإذن الله أشوفك على خير يا مامي بحبك».