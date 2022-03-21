رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم بـ«عيد الأم»: بهجة حياتنا

حرص الاعلامي رامي رضوان على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة الاحتفال اليوم الموافق 21 مارس بعيد الأم، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام .

وشارك رامي رضوان صورة تجمعه والفنانة دنيا سمير غانم، ووجه لها رسالة خاصة، قائلا: «أحلى أم كايلا في العالم ما شاء الله بهجة حياتنا.. كل سنة وأنت طيبة حبيبتي».

رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم

وتفاعل الجمهور بشكل كبير من المنشور الذي شاركه رضوان لزوجته معبرين عن إعجابهم الشديد بدعمه لها وكان من بينهم عدد من الفنانين منهم هند صبري، ودارين حداد، وليلى أحمد زاهر.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا بتهنئة خاصة لأمهاتهم من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم الفنانة شيرين رضا والتي شاركت بصورة مع والدتها ووالدها عبر صفحتها الخاصة وكتبت عليها قائلة: «كل سنة وأنت طيبة يا أجمل وأشيك أم».

الفنانين يهنئون أمهاتهم بعيد الأم

وهناك أيضا الفنان أحمد خالد صالح، والذي شارك صورة والدته عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام وكتب عليها قائلا: «كل سنة وأنت من المنعمين يا رب يا حبيبة القلب يا فؤادي، رحم الله كل أم رحلت عنا وبارك في كل أم ما زالت نورا وبركة في حياة أولادها، ويجمعنا وإياكي في الجنة يا أمي يا رب.. كل سنة وكل الأمهات بخير».

وانضمت إليهم الفنانة مي نور الشريف، والتي شاركت صورة والدتها الفنانة بوسي، وعلقت عليها قائلة: «أمي حبيبتي، مامي وخالتي نورا ربنا يخليكم ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكم، ربنا يديمكم نعمة عليا، ودايما مجمعنا وإحنا في أحسن صحة وحال».