وزير الري يشارك في حفل افتتاح المنتدى العالمي التاسع للمياه بالسنغال

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فى حفل افتتاح «المنتدى العالمي التاسع للمياه»، المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن «المنتدى العالمي التاسع للمياه»، يجرى تنظيمه بدعم مصري لدولة السنغال، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدى العالمي للمياه، ويتناول المنتدى أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف «المياه والتغيرات المناخية»، وعرض القضايا الإفريقية، وتسليط الضوء علي تحديات القارة، وإيجاد حلول مستدامة لها.

التعاون بين مصر والسعودية

على هامش المنتدى، التقى الدكتور عبد العاطي، بعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، إذ التقى بالمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى، وجرى التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، في ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين فى كل المجالات، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وحسن استخدام الموارد المائية.

تقنيات الري الحديث

كما التقى الدكتور عبد العاطي مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، حيث تم متابعة موقف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، في مجال الموارد المائية، ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين، ونتائج زيارات الوفود الفنية المصرية للعراق، وزيارات الوفود الفنية العراقية لمصر، لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم، ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ، بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

كما التقى كذلك بسيرين مباى ثيام، وزير المياه والصرف الصحى السنغالى، إذ أشاد الدكتور عبد العاطى، بالتنظيم المتميز للمنتدى، وتم الاتفاق على الاستمرار في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التى تشتمل على التعاون المشترك فى الإعداد للفعاليات المائية، التي يستضيفها الطرفان، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين.

وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كل مجالات إدارة الموارد المائية، وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والتنبؤ بالفيضان.

كما التقى بشرى جاجيندرا وزير المياه والطاقة الهندى، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.

التغيرات المناخية

والتقى الدكتور عبد العاطي أسما القاسمى نائب رئيس المجلس العالمي للمياه، التي أشارت لدور مصر البارز في تأسيس المجلس العالمي للمياه، كما تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين، لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27.

الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن «الخطة القومية للموارد المائية»، و«التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه»، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة، في المعرض المقام على هامش المنتدى.

اجتماع محافظي المجلس العالمي للمياه

كما شارك وفد المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، في اجتماع «محافظي المجلس العالمي للمياه» رقم (٧٧) الذي عُقد على هامش المنتدى يومي السبت والأحد 19 و20 مارس الجاري، حيث تم عرض مشاركات المجلس بالمنتدى، ومن ضمنها الجلسات التي ينظمها المركز القومى لبحوث المياه، وهى جلسة عن «البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها»، وجلسة رفيعة المستوى، يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمى للمياه، لعرض «دور البحث العلمى في الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية»، بالإضافة لعرض أنشطة المركز باليوم الثالث للمنتدى، داخل المعرض الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه.

كما تم خلال اجتماع «محافظي المجلس العالمي للمياه»، التصويت على استضافة دولة إندونيسيا للمنتدي العالمي العاشر للمياه في مدينة بالي عام 2024، ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشبكات مياه الشرب، ومراقبة جودة المياه، بالإضافة لعرض تقديمي عن مؤتمر دوشانبي للمياه، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقدين بالتزامن في طاجكستان عام 2023.