«الرى»: نبذل جهوداً ضخمة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين

قال الدكتور عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة تبذل جهوداً ضخمة، خاصة فى محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح، خلال اجتماع مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى، أنه يجرى العمل خلال العام المالى الحالى على تنفيذ ٢٤٧ مشروعاً تتنوع بين أعمال تأهيل الترع وإحلال وتجديد المنشآت المائية وأعمال تطوير الرى والتحول للرى الحديث وأعمال الصرف المغطى وأعمال الحماية من أخطار السيول وحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية وإحلال وتجديد محطات الرفع.

وأضاف الوزير أنه تم تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى ٢٤٧٠ كيلومتراً بتكلفة حوالى ٨.٦٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد ٤١٧٩ منشأة صناعية على المجارى المائية بتكلفة تصل إلى حوالى ٥ مليارات جنيه، وأعمال تطوير الرى فى الأراضى القديمة فى زمام ٦٠ ألف فدان بتكلفة تصل إلى ٨٢٨ مليون جنيه تم خلالها تطوير ٩٦٨ مأخذاً ومسقى، والتحول لنظم الرى الحديث فى زمام ١٥٧ ألف فدان بمعرفة المنتفعين، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة، وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى ٢٧٣ ألف فدان.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ٣٣٨ منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد ٨٩٢ بئراً لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلى، و٢٤٠ بئراً منها بالطاقة الشمسية والكهربائية.