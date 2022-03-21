«التأمينات»: زيادة المعاشات بنسبة 13% لـ10.7 مليون مستفيد اعتبارا من 1 أبريل

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أنه تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتبارا من الأول من إبريل 2022، بحد أدنى 120 جنيها، وحد أقصى 1222 جنيها.

11.4 مليار جنيه تكلفة تبكير صرف الزيادة

أوضح رئيس الهيئة، أن عدد المستفيدين من تلك الزيادة بلغ 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

وأشار «عوض» إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.

حالات استحقاق المعاش

وأضاف عوض، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.