تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2022 بعد قرار الحكومة

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش عن موعد زيادة المعاشات الجديدة 2022 بعد قرار الحكومة ، حيث تبدأ الدولة في تطبيق زيادة الحد الأدني للمعاشات، وفق ما أكدته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، بزيادة الحد الأدنى المعاشات فى شهر يوليو القادم 2022، إلى 1400جنيه بدلا من 1200جنيه .

تفاصيل زيادة المعاشات 2022 بعد قرار الحكومة

وتزامنا مع إعلان موعد زيادة المعاشات 2022، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في أول مارس 2022 وصل إلى 10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا، فيما وصل عدد الأشخاص المؤمن عليهم 14 مليونا و57 ألفا و856 مواطنا.

تعرف على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام

تفاصيل زيادة المعاشات 2022 بعد قرار الحكومة، جاء بحسب ما نصّ عليه قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير صدر عنها، أن المعاشات شهدت زيادة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن قيمة المعاشات التي تم صرفها في 2013-2014، بإجمالي 86.5 مليار جنيه، ووصلت إلى 282 مليار جنيه خلال العام الحالي، وبيّن التقرير أنه في عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ثم أصبح 500 جنيه خلال عامي 2016 و2017، ثم زاد إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019 .