نقيب المهندسين من البحيرة: «زيادة المعاشات بنسبة 35% لـ165 ألف مهندس»

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب عام مهندسي مصر، أن النقابة تسهم بشكل قوي في تنفيذ مشروعاتها وخطتها، حيث عرض النقيب العام، خلال لقائه مع عدد من المهندسين بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، ما تم تنفيذه من مجلس نقابة المهندسين منذ توليه النقابة عام 2018، وحتى العام الجاري 2022.

نقيب المهندسين: النقابة شريك أساسي في تطوير العشوائيات

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده نقيب المهندسين، اليوم الخميس، مع عدد كبير من مهندسي محافظة البحيرة، بحضور حمدي الخولي، نقيب المهندسين في البحيرة، مؤكداً أن نقابة المهندسين شريك أساسي في مشروعات تطوير العشوائيات.

مخاطبة التنمية المحلية لصرف مستحقات المهندسين في لجان التصالح

وقال نقيب عام المهندسين أن النقابة تشارك ضمن جهود الدولة لتطوير العشوائيات، كما ساهمت في إنهاء ملفات التصالح، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية لصرف مستحقات المهندسين، الذين شاركوا في لجان التصالح.

وأضاف «ضاحي» أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يبلغ 830 ألف مهندس، مشيراً أن أعضاء مجلس النقابة الحاليين لا يستخدمون أي موارد أو ممتلكات خاصة للنقابة، مشيراً إلى أنه تم تطوير موارد صندوق المعاشات، ليصبح به فائض حوالي 620 مليون جنيه.

«ضاحي»: زيادة معاشات المهندسين بنسبة 35%

وتابع أن مجلس النقابة يعمل على توفير المعاشات لما يقرب من 165 ألف مهندس، كما تمكن المجلس من زيادة المعاشات بنسبة 35%،؜ واستطاع تصحيح مسار تعاقدات الرعاية الصحية، لتصل إلى 30 ألف جنيه مساهمة للمهندس.

وفيما يتعلق باستثمارات النقابة، أكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة نجح كذلك في زيادة استثمارات النقابة، وتنمية الموارد الخاص بها.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه خلال المرحلة المقبلة، سيتم العمل على تحسين دخل شباب المهندسين، مؤكداً أنهم يمثلون حوالي 50% من أعضاء الجمعية العمومية.