«مصر للطيران» تحتفل مع عملائها بعيد الأم بالورود والصور التذكارية

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، صباح اليوم، بـ عيد الأم مع عملائها السيدات من المسافرين من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

توزيع الورود على السيدات

ووزع فريق عمل مصر للطيران، الورود، والتقط الصور التذكارية مع السيدات وهنأهن بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح.

أبو العينين يهنئ العاملات في مصر للطيران بعيد الأم

ومن جانبه، هنأ الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بتقديم التهنئة لجميع السيدات العاملات بمصر للطيران بهذه المناسبة، وأشاد بأدائهن المتميز في جميع نواحي العمل المختلفة داخل الشركة، بجانب دورهن العظيم كأمهات فضليات.