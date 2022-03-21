مصر للطيران تثبت أسعار تذاكر العمرة خلال شهر رمضان عند 6 آلاف جنيه

قال عمرو محمد راشد، مدير إدارة الحج والعمرة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنّ أسعار تذاكر الطيران لعمرة شهر رمضان للعام الجاري ستكون 6 آلاف جنيه شاملة الضرائب والرسوم المقررة، بالنسبة للرحلات التي يكون خط سيرها «القاهرة -جدة - القاهرة المدينة - برج العرب جدة - برج العرب المدينة»، أو العكس وذلك طوال الشهر، باستثناء بعض الرحلات وفقا لمواعيد عودتها فسيتم زيادة سعر التذكرة خلالها.

وصول أسعار تذاكر بعض رحلات العمرة أواخر رمضان والعيد لـ 15 ألف جنيه

وأضاف «راشد»، خلال الخطاب الذى تم توجيهه لـ شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة أنه بالنسبة لرحلات العمرة التي يكون موعد عودتها 28 رمضان الموافق 29 أبريل المقبل، أو يوم 1 شوال الموافق 2 مايو المقبل فإن سعر التذكرة سيكون 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه إذا كان موعد عودة الرحلة يوم 30 رمضان الموافق 1 مايو 2022 فإن سعر تذكرة الطيران سيكون 12 ألف جنيه، أما إذا كان موعد عودة الرحلات يوم 29 رمضان الموافق 30 أبريل فإن سعر التذكرة سيكون 15 ألف جنيه.

أسعار التذاكر قابلة للتغيير وفقا لسعر الصرف والعرض والطلب

وأشار «راشد»، إلى ان أسعار تذاكر الطيران خلال رمضان قابلة للتغيير طبقا لتغيرات سعر الصرف، كما أنها قابلة للتغيير وفقا لمتغيرات السوق الخاصة بالعرض والطلب، لافتا إلى بدء تطبيق أسعار تذاكر عمرة رمضان بداية من الرحلات التي ستنطلق يوم 2 أبريل المقبل.

مد مواعيد عودة رحلات عمرة شهري رجب وشعبان

وفي ذات السياق أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية موافقتها على مد موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية لحصة شهر رجب من تأشيرات العمرة لتكون يوم 7 رمضان المقبل، كما تم مد موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية للحصة المدمجة لتأشيرات عمرة رجب وشعبان معا حتى يوم 7 رمضان، فيما تم مد موعد عودة رحلات الطاقة التشغيلية لرحلات شهر شعبان حتى يوم 14 رمضان وذلك لتسهيل وتيسير إجراءات تنفيذ رحلات العمرة لهذا العام .