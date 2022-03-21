ضبط مركز علاج طبيعي للاتجار بمكملات غذائية مجهولة في بني سويف

اسفرت حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، عن ضبط مركز للاتجار في المكملات الغذائية مجهولة المصدر، بناءً على شكاوى عدد من المواطنين، حيث تم ضبط كمية من المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية وزيوت وخلطات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

فحص مركز تخسيس للاتجار في المكملات الغذائية مجهولة المصدر

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بتشكيل حملة لفحص ومتابعة شكوى عدد من المواطنين، بشأن وجود مركز للتخسيس والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف، يقوم بالإتجار في المكملات الغذائية مجهولة المصدر.

ضبط مستحضرات عشبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر ببني سويف

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية وزيوت وخلطات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرت الحملة بإشراف ومشاركة كل من الدكتور أحمد عبد العظيم، نائب مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور مصطفى محمود عبد الحميد، والدكتورة مريم علاء الدين، من إدارة العلاج الحر، والمحاسب أحمد دهشان، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف.

محافظ بني سويف: استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالباً بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصةً وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، حيث أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.